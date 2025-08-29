Jovens brasileiros ganham quatro medalhas na 18º Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica Os cinco jovens brasileiros que participaram da 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica (IOAA) voltaram para casa...

Os cinco jovens brasileiros que participaram da 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica (IOAA) voltaram para casa na quinta-feira (28) com as malas mais pesadas. Além das roupas, eles trouxeram de volta uma medalha de ouro, duas de prata, uma de bronze, dois troféus e uma menção honrosa. Entre os dias 11 e 21 de agosto, os estudantes do ensino médio disputaram com os melhores alunos de astronomia e astrofísica do mundo, em Mumbai, na Índia.

