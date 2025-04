Jovens Líderes: Câmara Municipal abre inscrições para o programa “Vereador Mirim” A Câmara Municipal de Rondonópolis está com inscrições abertas para o programa Vereador Mirim, direcionado a alunos do 7º ano do Ensino...

A Câmara Municipal de Rondonópolis está com inscrições abertas para o programa Vereador Mirim, direcionado a alunos do 7º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio de escolas estaduais e particulares.

