Jovens pesquisadores de escola técnica de MT desenvolvem soluções com foco em nanotecnologia e agricultura

Transformar resíduos do algodão em inovação tecnológica é o desafio que move Jennyfer Angelina Costa Ribeiro, aluna do curso técnico em Têxtil da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Campo Verde. Aos 16 anos, ela lidera uma equipe de estudantes que acaba de conquistar bolsas do programa de Iniciação Científica Júnior (IC-Jr), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os projetos aliam nanotecnologia, sustentabilidade e vocação local.

