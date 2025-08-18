‘Jovens Senadores’ tomam posse e defendem pauta ambiental Tomaram posse nesta segunda-feira (18) nesta segunda-feira (18) os 27 participantes da edição de 2025 do Programa Jovem Senador. A... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h00 ) twitter

Tomaram posse nesta segunda-feira (18) nesta segunda-feira (18) os 27 participantes da edição de 2025 do Programa Jovem Senador. A solenidade foi conduzida pelo senador Paulo Paim (PT-RS) e marcou também a eleição da Mesa Diretora, composta pela presidente Keyla Adssa Barbosa de Oliveira, do Rio Grande do Norte, e pela vice-presidente Darliane Crislaine Lima da Silva, de Alagoas. A sessão deu início à Semana de Vivência Legislativa dos 27 estudantes, um de cada estado e do Distrito Federal, que foram escolhidos através do concurso nacional de redação. A edição deste ano do Jovem Senador tem foco na crise climática e na necessidade de colocar a preservação ambiental como prioridade na agenda legislativa. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e o papel dos jovens na defesa do meio ambiente consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Celebração do Dia dos Pais na Cultura reúne grande público em Campo Novo do Parecis

