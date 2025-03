Juca do Guaraná destina R$ 1,5 milhão e ambulância para a Saúde de Chapada dos Guimarães O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão para a saúde de... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h26 ) twitter

O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão para a saúde de Chapada dos Guimarães, além de uma nova ambulância para o município. A ação do deputado visa fortalecer a infraestrutura de saúde local, promovendo melhorias significativas no atendimento à população.“Estou muito feliz em poder contribuir com R$ 1,5 milhão e uma ambulância para Chapada dos Guimarães. Esse investimento será fundamental para aprimorar os serviços de saúde e garantir mais qualidade de vida para nossa gente. Meu compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa comunidade continua firme, e sigo trabalhando para fazer ainda mais pela nossa Chapada”, declarou Juca. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na saúde local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil deflagra operação contra furto e receptação e apreende 40 celulares

