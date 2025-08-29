Juca do Guaraná entrega alevinos e reforça apoio à piscicultura em Nova Marilândia O deputado Juca do Guaraná (MDB) promoveu, na manhã de quinta-feira (28), a entrega de cerca de 10 mil alevinos das espécies Tambaqui...

O deputado Juca do Guaraná (MDB) promoveu, na manhã de quinta-feira (28), a entrega de cerca de 10 mil alevinos das espécies Tambaqui e Pacu para pequenos produtores do Assentamento Vila Nova, no município de Nova Marilândia. A iniciativa faz parte do projeto Piscicultura no Campo, que tem levado incentivo à criação de peixes para diversas regiões de Mato Grosso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações do deputado!

Leia Mais em Momento MT: