Juca do Guaraná irá realizar levantamento dos bairros que estão sem asfalto em Cuiabá e entregar para governador

O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) anunciou que realizará um levantamento detalhado dos bairros de Cuiabá que ainda não possuem asfalto, com a intenção de apresentar as necessidades diretamente ao governador Mauro Mendes (União Brasil). “Cuiabá ainda tem muitos bairros sem asfalto, e embora o governo já tenha asfaltado algumas áreas, ainda falta muito. Vou fazer esse levantamento e levar pessoalmente ao governador para que ele possa ajudar nessa questão”, afirmou Juca.

