Juca do Guaraná prestigia Festança 2025 em Vila Bela da Santíssima Trindade O deputado estadual Juca do Guaraná Filho (MDB) participou, na manhã de segunda-feira (21), da abertura oficial da Festança 2025, tradicional... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado estadual Juca do Guaraná Filho (MDB) participou, na manhã de segunda-feira (21), da abertura oficial da Festança 2025, tradicional celebração cultural e religiosa de Vila Bela da Santíssima Trindade, município localizado a 562 quilômetros de Cuiabá e reconhecido como a primeira capital do estado de Mato Grosso. A solenidade foi realizada ao lado do Ginásio Melânio de Assunção e contou com a celebração de uma missa campal, seguida da apresentação das danças típicas do Congo e do Chorado, além do tradicional cortejo pelas ruas da cidade, manifestações culturais que mantêm viva a herança africana e religiosa da população vilabelense. Para saber mais sobre a participação de Juca do Guaraná e a importância da Festança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar realiza entrega dos kits da 3ª Corrida Guardião Centenário em Cuiabá

Sancionada política de prevenção e cuidados contra o HPV

Horta do CRAS III vira espaço de cuidado e terapia para os usuários