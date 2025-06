Juca do Guaraná reforça a importância do diagnóstico precoce do autismo O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) defendeu, em entrevista ao Programa Painel, da Rádio Assembleia (89,5), a necessidade de...

Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share