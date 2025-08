Juca do Guaraná reforça apoio à duplicação da BR-163/364 O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) participou, na tarde de segunda-feira (4), de uma reunião com representantes da concessionária...

O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) participou, na tarde de segunda-feira (4), de uma reunião com representantes da concessionária Nova Rota do Oeste. Ao lado do secretário municipal de Infraestrutura de Rosário Oeste, Elton Buffon, do assessor de Comunicação, Paulo Linhares, e do vereador, Tico Nazário, o parlamentar tratou do projeto de duplicação da BR-163/364, no trecho que liga os municípios de Jangada a Rosário Oeste, uma obra estratégica para a região.

Para mais detalhes sobre essa importante obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: