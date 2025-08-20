Juiz não poderá marcar audiência de retratação sem pedido da vítima A audiência de retratação em casos de violência doméstica só vai poder ocorrer por manifestação expressa da vítima, segundo projeto... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h58 ) twitter

agressao.png Momento MT

A audiência de retratação em casos de violência doméstica só vai poder ocorrer por manifestação expressa da vítima, segundo projeto aprovado nesta quarta-feira (20) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH). O PL 3.112/2023, da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

