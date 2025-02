Juju Salimeni aposta em look com mais de 10 mil cristais para ensaio: ‘Carnaval 2025’ A musa Juju Salimeni apostou em look com mais de 10 mil cristais para ensaio técnico da Barroca Zona Sul, que acontece na noite deste... Momento MT|Do R7 09/02/2025 - 11h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 11h25 ) twitter

A musa Juju Salimeni apostou em look com mais de 10 mil cristais para ensaio técnico da Barroca Zona Sul, que acontece na noite deste sábado (8), no sambódromo do Anhembi, em São Paulo.

