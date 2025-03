Juju Salimeni exibe tanquinho e bumbum empinado em fantasia sexy: ‘Pronta’

Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, no Carnaval de São Paulo, Juju Salimeni, 38, escolheu uma fantasia sexy, que deixou o corpo musculoso em evidência para o desfile da agremiação, nesta sexta-feira (28). Juju elegeu uma fantasia mínima para desfilar no Anhembi. A influenciadora cobriu as partes íntimas com tapa-sexo, mas evidenciou a barriga “tanquinha” e empinou o bumbum ao posar para fotos.

