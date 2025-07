Julho começa com frio intenso, tempo seco e risco de queimadas O mês de julho, tradicionalmente marcado pelo clima mais frio do ano, começou nesta terça-feira com a atuação de uma massa de ar polar... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 10h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h36 ) twitter

O mês de julho, tradicionalmente marcado pelo clima mais frio do ano, começou nesta terça-feira com a atuação de uma massa de ar polar que avança sobre o centro-sul do Brasil. Embora o frio intenso atinja com mais força os estados do Sul, as características típicas do inverno já se fazem presentes em boa parte do país: temperaturas mais amenas, tempo seco prolongado e aumento do risco de queimadas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um mês com contrastes climáticos, exigindo atenção especial de produtores rurais, moradores das regiões afetadas e gestores públicos. Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e os riscos associados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Embrapa desenvolve bioinsumo que promete recuperar pastagens

