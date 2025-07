Julho inicia com recorde de vagas de emprego com carteira assinada em Várzea Grande O atendimento no Sine/VG acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O atendimento no Sine/VG acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro Estadual de Cidadania. O Sine de Várzea Grande iniciou julho com 488 oportunidades de emprego com carteira assinada abertas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. A divulgação, que ocorre todas às terças-feiras, traz oportunidades aos setores do comércio, construção civil, indústria, transporte e serviços.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as vagas disponíveis!

Leia Mais em Momento MT:

Ministério Público é homenageado por ações ambientais em Sinop

Izalci Lucas defende educação como política de Estado

Projeto que aproveita concurso e transforma cargos do STJ vai à sanção