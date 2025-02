Momento MT |Do R7

Juliana Paiva curte férias românticas na Bahia com o namorado: ‘Gratidão Caraíva’ A atriz Juliana Paiva abriu um álbum de férias na companhia do namorado, o arquiteto Danilo Partezani, em Caraíva, na Bahia. A atriz...

A atriz Juliana Paiva abriu um álbum de férias na companhia do namorado, o arquiteto Danilo Partezani, em Caraíva, na Bahia. A atriz, de 31 anos, mostrou que aproveitou os dias de sol na região para tomar sol e se refrescar. Além de curtir as praias da região, ela chegou a entrar no Rio Caraíva ao lado de um cavalo, animal bastante usado como meio de transporte local.

Leia Mais em Momento MT: