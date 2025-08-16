Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Juliano Floss diverte seguidores com mensagem divertida da sogra: ‘Sincera’

Juliano Floss, de 21 anos, compartilhou neste sábado (16), uma mensagem bem-humorada de sua sogra, Elizabeth, mãe de Marina Sena, sobre...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Juliano Floss, de 21 anos, compartilhou neste sábado (16), uma mensagem bem-humorada de sua sogra, Elizabeth, mãe de Marina Sena, sobre os looks que o casal usou na festa de 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na sexta (15), na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa divertida interação!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.