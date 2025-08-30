Junior Lima faz declaração apaixonada para Monica Benini durante viagem: ‘Sobre nós’ Junior Lima, de 41 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (29), para se declaração para a esposa, Monica Benini. O cantor publicou...

Junior Lima, de 41 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (29), para se declaração para a esposa, Monica Benini. O cantor publicou uma sequência de fotos que registram momentos especiais da viagem do casal, com direito a beijinho romântico na imagem de capa. “Sobre nós… amo viajar com você, meu amor”, escreveu o artista na legenda, transmitindo o clima de cumplicidade. Nos comentários, os fãs reagiram com carinho e bom humor. “Vocês são tão leves! Admiro demais”, elogiou uma seguidora. “Prometi casar com você quando tinha 6 anos… mas droga, vocês são uma graça!”, brincou outra.

