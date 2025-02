Junto à Vigilância Sanitária, Procon fiscaliza mercado atacadista Unidade já foi vistoriada outras seis vezes desde 2022 Produtos vencidos, sujeira, presença de insetos nas prateleiras, legumes, frutas... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h07 ) twitter

Unidade já foi vistoriada outras seis vezes desde 2022 Produtos vencidos, sujeira, presença de insetos nas prateleiras, legumes, frutas e verduras estragados. Isso é tudo que não se quer em um supermercado, não é mesmo? Pois é, nesta segunda-feira (10 de fevereiro), o trabalho integrado entre as equipes da Vigilância Sanitária e do Procon resultou em uma ação de fiscalização em um atacadista de Sorriso. Desde 2022, já foram feitas sete ações de vistoria no local, sendo que seis delas foram motivadas por denúncias de consumidores. O diretor executivo do Procon, Michel Ferreira, informa que esta ação conjunta com a Vigilância resultou em um verdadeiro “pente-fino” no estabelecimento, com todas as prateleiras verificadas e o recolhimento de vários produtos vencidos ou em condições impróprias para consumo. Ao todo, a empresa já responde a dois processos por práticas semelhantes à flagrada na última fiscalização, como produtos vencidos, estragados e falta de precificação. A última multa aplicada, que ainda está em processo de julgamento, foi de R$ 300 mil. Quanto à multa desta última fiscalização, o diretor jurídico do Procon, Daniel Wurzius, explica que ainda está sendo calculada, visto que depende da gravidade e da quantidade de produtos recolhidos. O valor, inclusive, pode superar o da multa anterior. “Estamos à disposição da população para agir em defesa dos direitos de todos os consumidores”, afirma Ferreira, lembrando que a ação de segunda-feira foi motivada por uma denúncia feita na sexta-feira passada (7 de fevereiro). Para facilitar o acesso dos consumidores à unidade de fiscalização, o Procon dispõe de atendimento via Whats App pelo 66 99715 9078. Também é possível acionar a unidade do Procon pelo 3907 8014. Para quem prefere o atendimento presencial, a unidade do Procon funciona no Ganha Tempo Central, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O Ganha Tempo da Zona Leste também conta com um ponto de atendimento aos consumidores. Há ainda o telefone 151, que funciona como Disque Denúncia. Outra opção é entrar em contato pelo e-mail procon@sorriso.mt.gov.br. Saiba mais sobre essa fiscalização e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil identifica e prende casal que realizava compras com cartão de crédito furtado de vítima

