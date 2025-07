Júri condena líder de facção a 20 anos por homicídio qualificado O Tribunal do Júri da comarca de Tapurah (a 389 km de Cuiabá) condenou, nesta segunda-feira (21), o réu Tiago Telles a 20 anos de reclusão... Momento MT|Do R7 22/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h38 ) twitter

O Tribunal do Júri da comarca de Tapurah (a 389 km de Cuiabá) condenou, nesta segunda-feira (21), o réu Tiago Telles a 20 anos de reclusão pelo homicídio qualificado de Billy Mateus Carvalho de Faria. O Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público de Mato Grosso e reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante emboscada, bem como que o réu organizou, à distância, todo o homicídio e controlou a ação dos demais assassinos. A investigação, que contou com apoio de provas compartilhadas pela “Operação Dissidência”, da comarca de Sorriso, revelou que Tiago Telles, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), coordenou o assassinato por meio de mensagens de celular, em parceria com Robson Júnior Jardim dos Santos, também líder da facção em Tapurah e região. A vítima foi atraída para uma emboscada sob o pretexto de receber drogas para revenda e executada com quatro tiros. Billy Mateus foi morto em maio de 2022, às margens da Rodovia MT 338. Conforme a denúncia do Ministério Público, assinada pelo promotor de Justiça Marlon Pereira Rodrigues, o crime foi praticado por razões torpes, como o envolvimento da vítima com uma ex-companheira de outro faccionado e a prática de “cabritagem”, termo usado para a venda de drogas sem autorização da facção. “A sentença do júri é uma demonstração clara de que o povo de Tapurah, representado pelos jurados, mantém tolerância zero ao crime organizado. A justiça foi feita graças ao trabalho incansável da Polícia Civil e da Promotoria local. A condenação do réu representa um marco no combate ao crime organizado na região e reforça o compromisso das instituições com a proteção da sociedade”, afirmou o promotor de Justiça.Robson Júnior Jardim dos Santos foi julgado pelo Tribunal do Júri em agosto de 2024 e também condenado por homicídio qualificado a 32 anos, um mês e 25 dias de reclusão. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante! Leia Mais em Momento MT: MP de compensação do IOF é prorrogada até outubro

