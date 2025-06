Júri condena réu a 33 anos por feminicídio brutal em Sorriso Em uma sessão do Tribunal do Júri realizada nesta quinta-feira (26), Edicarlos Lima Santos, conhecido como “Tatoo” ou “Tatu”, foi condenado... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h56 ) twitter

Em uma sessão do Tribunal do Júri realizada nesta quinta-feira (26), Edicarlos Lima Santos, conhecido como “Tatoo” ou “Tatu”, foi condenado a 33 anos de reclusão pelo assassinato brutal de sua ex-companheira, Maria Jeane Alves das Chagas. O crime aconteceu dentro da residência da vítima, na noite de 7 de abril de 2022, no bairro Primavera, em Sorriso. O Ministério Público pediu a condenação do réu pelo crime de homicídio triplamente qualificado e o Conselho de Sentença reconheceu a tese ministerial. O caso chocou a comunidade local. Segundo as investigações, movido por ciúmes e um sentimento possessivo, Edicarlos invadiu a casa da vítima, dominou, amordaçou e amarrou Maria pelas mãos e pés, e a asfixiou até a morte. Após o crime, ele fugiu do local. O filho da vítima presenciou o ataque, foi expulso da residência sob ameaça e, ao retornar, encontrou o corpo da mãe. O Ministério Público classificou o crime como homicídio triplamente qualificado, com as qualificadoras do motivo torpe, por conta de ciúmes, meio cruel, já que a vítima foi imobilizada, amordaçada e morta por asfixia, e feminicídio, por ter sido cometido contra uma mulher em contexto de violência doméstica e familiar. “A condenação de Edicarlos Lima Santos reafirma o compromisso da Justiça com a proteção da vida das mulheres e envia um recado claro: a violência doméstica não será tolerada e nenhuma forma de brutalidade contra a mulher ficará impune”, afirmou o promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino. Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende terceiro envolvido em homicídio na rodoviária de Rondonópolis

