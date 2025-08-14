Logo R7.com
Juristas que elaboraram novo marco do setor portuário anunciam acordo com sindicatos de trabalhadores

Juristas que elaboraram o anteprojeto do novo marco regulatório do setor portuário brasileiro anunciaram nesta quarta-feira (13), em...

Audiência Pública - Aspectos gerais do PL 733/25 sob a perspectiva da Comissão de Juristas. Dep. Arthur Oliveira Maia (UNIÃO - BA) Momento MT

Juristas que elaboraram o anteprojeto do novo marco regulatório do setor portuário brasileiro anunciaram nesta quarta-feira (13), em audiência pública na Câmara dos Deputados, que já há acordo sobre as mudanças com os sindicatos de trabalhadores portuários. O Projeto de Lei (PL) 733/25, que revoga a atual Lei dos Portos, é visto por eles como uma “terceira abertura dos portos brasileiros”, após os marcos legais de 1808 e 1993.

