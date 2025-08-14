Juristas que elaboraram novo marco do setor portuário anunciam acordo com sindicatos de trabalhadores Juristas que elaboraram o anteprojeto do novo marco regulatório do setor portuário brasileiro anunciaram nesta quarta-feira (13), em... Momento MT|Do R7 13/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audiência Pública - Aspectos gerais do PL 733/25 sob a perspectiva da Comissão de Juristas. Dep. Arthur Oliveira Maia (UNIÃO - BA) Momento MT

Juristas que elaboraram o anteprojeto do novo marco regulatório do setor portuário brasileiro anunciaram nesta quarta-feira (13), em audiência pública na Câmara dos Deputados, que já há acordo sobre as mudanças com os sindicatos de trabalhadores portuários. O Projeto de Lei (PL) 733/25, que revoga a atual Lei dos Portos, é visto por eles como uma “terceira abertura dos portos brasileiros”, após os marcos legais de 1808 e 1993.

Para saber mais sobre as implicações desse novo marco e as reações dos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Governador defende cobrança aos países ricos: “o Brasil não vai salvar o planeta sozinho”

Combate à violência escolar é desafio a ser enfrentado por todos, aponta debate

Câmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal Militar; acompanhe