Juristas que elaboraram novo marco do setor portuário anunciam acordo com sindicatos de trabalhadores
Juristas que elaboraram o anteprojeto do novo marco regulatório do setor portuário brasileiro anunciaram nesta quarta-feira (13), em audiência pública na Câmara dos Deputados, que já há acordo sobre as mudanças com os sindicatos de trabalhadores portuários. O Projeto de Lei (PL) 733/25, que revoga a atual Lei dos Portos, é visto por eles como uma “terceira abertura dos portos brasileiros”, após os marcos legais de 1808 e 1993.
Para saber mais sobre as implicações desse novo marco e as reações dos envolvidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
