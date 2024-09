Justiça condena réus da Operação Recovery a mais de 200 anos de prisão Investigados pela Polícia Civil de Mato Grosso na Operação Recovery 1, deflagrada pela Delegacia de Sorriso em março do ano passado... Momento MT|Do R7 03/09/2024 - 21h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 21h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-