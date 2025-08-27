Logo R7.com
Justiça confirma legalidade de acordo entre Governo de MT e empresa Oi

Juiz verificou que todos os requisitos foram atendidos     O juiz Yale Sabo Mendes, do Núcleo de Execuções Fiscais de Cuiabá, confirmou...

O juiz Yale Sabo Mendes, do Núcleo de Execuções Fiscais de Cuiabá, confirmou a legalidade do acordo judicial firmado pelo Governo de Mato Grosso e a empresa Oi, e determinou o arquivamento da execução fiscal.

