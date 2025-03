Justiça determina prisão de Policiais Militares suspeitos no homicídio do advogado Renato Gomes Nery Nesta terça-feira (18), a Justiça determinou a prisão preventiva de quatro policiais militares suspeitos de envolvimento no homicídio...

Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share