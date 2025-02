Justiça determina suspensão de atividades de graxaria em Juína A pedido do Ministério Público de Mato Grosso, a Justiça determinou a suspensão imediata das atividades da empresa Santa Edwiges Indústria... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 18h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A pedido do Ministério Público de Mato Grosso, a Justiça determinou a suspensão imediata das atividades da empresa Santa Edwiges Indústria e Comércio de Resíduos Orgânicos de Juína Ltda – EPP, que recicla resíduos de origem animal em Juína (a 735km de Cuiabá). A decisão estabelece ainda que a indústria pague, no prazo de 15 dias, multa no valor de R$ 256.867,34 referente ao descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o MPMT, bem como que sejam revogadas todas as licenças ambientais da empresa executada. Saiba mais sobre essa decisão impactante consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CCS: conselheiros apontam necessidade de regulação das plataformas digitais

DAE amplia frota de caminhões-pipas e mantém ritmo de manutenções para reforçar abastecimento

Mobilidade Urbana anuncia mudanças no trânsito no Parque São Jorge