Justiça suspende 17ª Expovale – Festa do Peão a pedido do MPMT

A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá) obteve decisão liminar favorável que determina a suspensão imediata da 17ª Expovale – Festa do Peão. A medida visa impedir o uso de recursos públicos em desacordo com a legislação, o que pode configurar dano ao erário e improbidade administrativa. O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) manifestou preocupação com a “notória desproporcionalidade entre o elevado investimento em eventos de entretenimento e as necessidades básicas da população de um município de pequeno porte, que enfrenta desafios recorrentes em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura”. O custo estimado do evento é de aproximadamente R$ 2,2 milhões. Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MP libera R$ 30 bi para compensar setores atingidos por tarifaço dos EUA

