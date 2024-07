Juventude faz história ao eliminar o Internacional na Copa do Brasil

O Juventude garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar com o Internacional por 1 a 1 neste sábado, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, o time de Caxias do Sul avançou graças à vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Beira-Rio. Rodrigo Sam marcou para o Juventude, enquanto Enner Valencia empatou para o Internacional.

