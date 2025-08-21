Juventude vence o Vasco por 2 a 0 no Brasileirão Em um confronto direto pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama não conseguiu dar sequência à sua recente...

Em um confronto direto pela parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama não conseguiu dar sequência à sua recente vitória sobre o Santos e foi derrotado por 2 a 0 pelo Juventude, em partida atrasada da 14ª rodada, disputada na noite desta quarta-feira no Alfredo Jaconi. O resultado complica a situação do time carioca, que permanece com 22 pontos, fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate. O time gaúcho, por sua vez, somou 21 pontos, mas ainda figura na degola.

