Kajuru critica baixa vacinação contra gripe e alerta para avanço do negacionismo O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) lamentou, em pronunciamento nesta terça-feira (10), o avanço do surto de influenza no país e alertou...

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) lamentou, em pronunciamento nesta terça-feira (10), o avanço do surto de influenza no país e alertou para o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda. Segundo ele, o boletim InfoGripe da Fiocruz aponta situação de alerta em 15 estados e no Distrito Federal. — Há de se lamentar, sobretudo, a baixa cobertura vacinal, em torno de 35%. Apesar da ação efetiva do Poder público, é justo lembrar que, por causa do aumento da circulação de vírus respiratórios no país, o Ministério da Saúde, este ano, antecipou, para o mês de março, o início da campanha de vacinação contra a gripe; contudo, a baixa adesão tem lotado unidades básicas em saúde e clínicas, em boa parte do país, em consequência do surto de gripe, especialmente da influenza tipo A — disse.

Para saber mais sobre as preocupações do senador e as implicações do negacionismo na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: