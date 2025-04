Kajuru defende intensificar atuação federal no combate ao crime organizado O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) defendeu, nesta terça-feira (1º), maior protagonismo da União no enfrentamento ao crime organizado...

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) defendeu, nesta terça-feira (1º), maior protagonismo da União no enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Ele cobrou avanços na proposta de emenda à Constituição (PEC 45/2023), que prevê a incorporação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) à Constituição e maior articulação entre as esferas de governo. Kajuru destacou que o projeto está sendo negociado há quase um ano e disse que a centralização da coordenação das ações pela União é necessária diante do crescimento do crime transnacional.

