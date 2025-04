Momento MT |Do R7

Kajuru defende PEC que acaba com reeleição O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) anunciou em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (8) o início da tramitação da proposta de...

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) anunciou em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (8) o início da tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC 12/2022), de sua autoria, que estabelece o fim da reeleição para cargos do Poder Executivo e o aumento do mandato de quatro para cinco anos, a partir de 2030.

Para saber mais sobre essa proposta polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: