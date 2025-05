Kajuru destaca queda da desigualdade em 2024 Em discurso no Plenário nesta terça-feira (13), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comemorou a redução da desigualdade de renda no Brasil...

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (13), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comemorou a redução da desigualdade de renda no Brasil, registrada em 2024, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo ele, o recuo do Índice de Gini para 0,506, menor nível desde o início da série histórica em 2012, demonstra avanço na distribuição de renda no país. O senador atribuiu o resultado ao fortalecimento do mercado de trabalho e à ampliação dos programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

