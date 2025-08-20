Kajuru destaca saída do Brasil do Mapa da Fome
Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) comemorou a saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Ele destacou que, segundo relatório divulgado em julho por agências da ONU, no triênio 2022-2024 menos de 2,5% da população esteve em risco de subalimentação, índice que recoloca o país fora da lista de nações com fome crônica. Para saber mais sobre essa importante conquista e os desafios que ainda persistem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
