Karoline Lima anda pela primeira vez de metrô no Rio de Janeiro: ‘Conheci o metrô’

Karoline Lima, de 29 anos, fez sua estreia no metrô do Rio nesta quarta-feira (20). Morando na cidade desde agosto de 2024, a influenciadora, casada com o jogador do Flamengo Leo Pereira, postou no Instagram fotos do momento, usando blazer, calça jeans e óculos escuros. “Hoje conheci o metrô do Rio”, escreveu. Os fãs reagiram com bom humor: “O bom da Karoline é que você nunca sabe qual será o próximo passo dela”, disse uma seguidora. Outra brincou: “Mami, tem que ir em horário de pico para viver a experiência completa”.

