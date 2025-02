Kassio Coelho agradece troca de lâmpadas e cobra retomada de obras no bairro Amperco 20/02/2025 Kassio Coelho agradece troca de lâmpadas e cobra retomada de obras no bairro Amperco Da Assessoria – Vereador Kassio Coelho...

O vereador Kassio Coelho usou a tribuna para agradecer o atendimento de sua solicitação referente à troca de lâmpadas no bairro Jardim Novo Colorado. De acordo com o parlamentar, a substituição de 60 luminárias foi realizada em apenas dois dias, demonstrando a eficiência da equipe responsável. Kassio fez questão de reconhecer o trabalho do Secretário Reginaldo Teixeira, Anderson Matos, e do servidor Zé, reforçando a importância de manter um serviço de iluminação pública de qualidade para toda Cuiabá.

