19/02/2025 Kássio Coelho cobra agilidade na entrega de escola no bairro da Ponte

O vereador Kássio Coelho (Podemos)

O vereador Kássio Coelho (Podemos) voltou a cobrar da Secretaria de Obras a conclusão da escola em construção no bairro da Ponte, em Cuiabá. Segundo ele, a obra está 80% finalizada e precisa ser entregue no primeiro semestre para o início das aulas no segundo semestre.

