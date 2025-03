Katiuscia destaca superação e solidariedade em homenagem ao Dia da Mulher 13/03/2025 Katiuscia destaca superação e solidariedade em homenagem ao Dia da Mulher Carolina Miranda – assessoria Vereadora Katiuscia... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h07 ) twitter

"Dona Dita foi catadora de lixo. Ela recolhia materiais no lixão, passou fome e, muitas vezes, deixou de comer para alimentar a filha. Há quatro anos, ela atende cerca de 400 famílias com um sopão no bairro Novo Paraíso, todas as quintas-feiras. Isso é fazer a diferença na vida das pessoas. Não precisamos de um mandato para transformar vidas podemos contribuir de diversas maneiras. Sinto-me feliz por ter entre as minhas homenageadas uma mulher como Dona Dita, uma pessoa simples, moradora da periferia, que divide sua casa com cerca de 20 pessoas, organizadas em pequenos cômodos. Ao mesmo tempo, homenageamos grandes empresárias, como Soraia Simione, que há quase 30 anos se destaca no atendimento de home care e na área da saúde em Cuiabá. Sabemos que há mulheres de todas as classes sociais e segmentos que representam diferentes trajetórias, assim como a minha. Quando criança, fui uma menina pobre, trabalhei como repositora de mercadorias, empacotadora de supermercado e no balcão de padaria."

