Katiuscia Manteli apoia projeto de sensibilização para diagnóstico precoce do Câncer Infantojuvenil 14/02/2025 Katiuscia Manteli apoia projeto de sensibilização para diagnóstico precoce do Câncer Infantojuvenil Da Assessoria – Vereadora...

A primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli abraçou mais uma causa da Associação Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso (AACC MT), no projeto de sensibilização dos profissionais de saúde para o diagnóstico precoce da doença. O projeto é executado pela Associação Amigos da Criança com Câncer (AACCMT) e pelo Instituto Ronald McDonald, agora com a parceria da vereadora. O encontro foi realizado no gabinete da parlamentar nesta quinta-feira (13).

