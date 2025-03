Katiuscia visita Jardim Universitário e reforça compromisso com melhorias na infraestrutura 24/03/2025 Katiuscia visita Jardim Universitário e reforça compromisso com melhorias na infraestrutura Carolina Miranda – Assessora...

A semana da primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli, começou com uma visita aos bairros Jardim Universitário, Residencial Acácia do Coxipó e Residencial Topázio para verificar as demandas e necessidades emergentes dos moradores. Entre as principais solicitações estão a limpeza de ruas e canteiros principais, revitalização, limpeza e manutenção da Praça da Rua 27, instalação de dois pontos de ônibus, operação tapa-buracos na rua principal do ônibus e desobstrução de bocas de lobo.

