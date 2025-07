Laboratório inaugurado na UFMT amplia parceria científica entre China e Brasil

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico esteve presente, nesta segunda-feira (21.7), na cerimônia de inauguração do Laboratório de Alimentação Sustentável da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Cuiabá, realizado em parceria com a Universidade do Sul da China. O evento representa mais um avanço nas relações de cooperação científica e tecnológica entre Brasil e China, com foco na segurança alimentar e na sustentabilidade da produção agropecuária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante parceria!

Leia Mais em Momento MT: