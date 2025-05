Laboratório Municipal de Arboviroses está em novo endereço Em novo endereço a partir desta sexta-feira, 16 de maio, o Laboratório Municipal de Arboviroses realizou 71 exames em apenas duas horas... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h04 ) twitter

Em novo endereço a partir desta sexta-feira, 16 de maio, o Laboratório Municipal de Arboviroses realizou 71 exames em apenas duas horas – das 7 às 9 horas de hoje. Agora instalado na Avenida Porto Alegre entre a UPA Sara Akemi Ichicava e a Farmácia Central Takeo Watanabe, o Laboratório conta com um espaço que foi ampliado e adequado para atender às necessidades da equipe e da população.

