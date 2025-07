Laboratórios de Solos da Unemat recebem selos de qualidade da Embrapa e do Instituto Agronômico O Laboratório de Análises de Solo, Adubo e Foliar (Lasaf) da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Alta Floresta, conquistou... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Laboratório de Análises de Solo, Adubo e Foliar (Lasaf) da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Alta Floresta, conquistou pelo 10º ano consecutivo a aprovação nos programas interlaboratoriais da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Instituto Agronômico (IAC) recebendo com isso, respectivamente, os selos de Qualidade do Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF) e de Qualidade de Análise de Solo. E o Laboratório de Análise de Solos (LabSolos) da Unemat, em Pontes e Lacerda, recebeu seu primeiro Selo PAQLF após a retomada de suas atividades em 2022. Para saber mais sobre essa conquista e os detalhes dos laboratórios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Empaer promove reestruturação digital e amplia atuação técnica no campo

4ª Mostra Estadual de Escolas Técnicas da Seciteci tem participação recorde

Polícia Civil conclui inquérito sobre morte de estudante e indicia médico por homicídio culposo