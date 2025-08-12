Laércio critica medidas provisórias do setor de gás natural e de ZPEs Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (12), o senador Laércio Oliveira (PP-SE) criticou a edição de duas medidas provisórias...

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (12), o senador Laércio Oliveira (PP-SE) criticou a edição de duas medidas provisórias que, segundo ele, criam incentivos direcionados ao atendimento de agentes específicos. A MP 1.304/2025, disse o senador, substitui a geração de energia de usinas termelétricas por hidrelétricas e limita as políticas públicas do setor de energia que serão custeadas pelo consumidor final. Já MP 1.307/2025, entre outros pontos, exige o uso de energia renovável em novos projetos de empresas instaladas em zonas de processamento de exportação (ZPE).

Para saber mais sobre as críticas do senador e as implicações dessas medidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: