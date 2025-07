Lambadeiros abrilhantam Festival Chico Gil na Expoagro

Matheusinho Sucessinho, Scort Som e Banda Novo Som estão entre os artistas que irão movimentar o palco principal da 57ª Expoagro, no dia 15, com entrada gratuita. A programação inclui ainda Clebinho Show e Banda Os Inocentes, para promover uma noite inesquecível no Festival de Lambadão, promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. No total, serão oito apresentações ininterruptas, das 21h às 2h da madrugada, num grande resgate de ritmo e cultura.

