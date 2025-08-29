Lançada Rede HU+ para pesquisa e extensão O Ministério da Educação (MEC), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), lançou a Rede de Pesquisa e Extensão...

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), lançou a Rede de Pesquisa e Extensão dos Hospitais Universitários Federais (Rede HU+). O edital será publicado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), entidade vinculada ao MEC, no dia 1º de setembro. O objetivo é selecionar 52 propostas de estudos na área da saúde desenvolvidos pelos Hospitais Universitários federais vinculados à Ebserh e nas instituições às quais esses hospitais estejam relacionados. A previsão é que sejam investidos nos projetos R$ 75 milhões em cinco anos.

