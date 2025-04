Lançamento da UFMT e entrega de 192 apartamentos serão nesta quinta em Lucas do Rio Verde Com as presenças de autoridades do Governo Federal e Governo do Estado, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizará nesta quinta-feira... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 19h26 ) twitter

Com as presenças de autoridades do Governo Federal e Governo do Estado, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizará nesta quinta-feira (24), importantes ações do programa Ser Luverdense Habitação, desenvolvidades em parceria com os programas Ser Família Habitação e Minha Casa, Minha Vida. As atividades marcam mais um avanço no compromisso da gestão municipal com o direito à moradia, contemplando a assinatura de novos contratos habitacionais e a entrega de 192 apartamentos a famílias luverdenses. Durante o evento, o Ministério da Educação (MEC) oficializará a implantação do campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no município.

Prefeitura divulga resultado final do Edital Cultural 10/2024

Encontro estadual mobiliza rede de proteção da infância e juventude em Cuiabá