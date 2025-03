Lançamento do livro “Elas e o Agro” marca evento na maior feira de agronegócio de Mato Grosso Nesta quinta-feira (28), durante o quarto dia do Show Safra Mato Grosso, a maior feira do agronegócio do estado, foi lançado o terceiro... Momento MT|Do R7 28/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h26 ) twitter

Nesta quinta-feira (28), durante o quarto dia do Show Safra Mato Grosso, a maior feira do agronegócio do estado, foi lançado o terceiro volume do livro Elas e o Agro: Histórias que Inspiram. A obra celebra a atuação feminina no setor, reunindo relatos de produtoras rurais, consultoras, empresárias, advogadas, pecuaristas, comunicadoras e diversos profissionais que impulsionam o agronegócio brasileiro.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e descobrir mais sobre as histórias inspiradoras que estão transformando o agronegócio!

