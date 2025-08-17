Larissa Ferrara encara novo suspense brasileiro no cinema e prepara projeto Larissa Ferrara, 35, se prepara para a estreia do suspense Apanhador de Almas, de Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., marcada para...

Larissa Ferrara, 35, se prepara para a estreia do suspense Apanhador de Almas, de Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., marcada para 18 de setembro. No longa, ela interpreta Isabela, antagonista de Emília, vivida por Klara Castanho. “A dor, o medo e o desequilíbrio precisam parecer naturais. O thriller ainda é pouco explorado no Brasil, mas há público para tensão e mistério”, afirmou a atriz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: