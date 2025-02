Larissa Manoela celebra aniversário de André Luiz com festa temática: ‘Te amo’ A atriz Larissa Manoela, celebrou nas redes sociais, o aniversário do marido, o também ator André Luiz Frambach com festa temática...

A atriz Larissa Manoela, celebrou nas redes sociais, o aniversário do marido, o também ator André Luiz Frambach com festa temática do Botafogo. A comemoração aconteceu no último final de semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!

Leia Mais em Momento MT: